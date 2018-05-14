Şırnak iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı geldi. 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı ile yılın ilk teravih namazı huşu ile kılınacak. Şırnak'ta teravih namazları sonrasında ilk oruç için sahura ne zaman kalkılacak, imsak vakti nedir merak ediliyor. Diyanetin hazırladığı Ramazan imsakiyesine göre Şırnak'ta ilk imsak vakti 3.16 iken iftar vakti ise 19.20. İşte imsak ve iftar saatlerini takip edebileceğiniz Şırnak Ramazan imsakiyesi 2018...

ŞIRNAK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 04:53 12:13 16:01 19:20 20:50 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 04:53 12:13 16:01 19:21 20:51 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:14 04:52 12:13 16:02 19:21 20:53 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:51 12:13 16:02 19:22 20:54 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:11 04:50 12:13 16:02 19:23 20:55 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 04:50 12:13 16:02 19:24 20:56 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:09 04:49 12:13 16:02 19:25 20:57 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:48 12:13 16:03 19:25 20:59 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:07 04:48 12:13 16:03 19:26 21:00 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:06 04:47 12:13 16:03 19:27 21:01 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:05 04:47 12:13 16:03 19:28 21:02 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:04 04:46 12:13 16:03 19:29 21:03 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:03 04:46 12:13 16:04 19:29 21:04 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:03 04:45 12:14 16:04 19:30 21:05 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:02 04:45 12:14 16:04 19:31 21:06 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:44 12:14 16:04 19:31 21:07 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:44 12:14 16:05 19:32 21:08 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:00 04:43 12:14 16:05 19:33 21:09 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:43 12:14 16:05 19:33 21:10 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:43 12:14 16:05 19:34 21:11 21 05 Haziran 2018 Salı 02:58 04:43 12:15 16:05 19:35 21:12 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:57 04:42 12:15 16:06 19:35 21:13 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:57 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:56 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:42 12:15 16:06 19:37 21:15 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:56 04:42 12:16 16:07 19:37 21:16 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:16 28 12 Haziran 2018 Salı 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:17 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:55 04:41 12:16 16:07 19:39 21:18 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:55 04:41 12:16 16:08 19:39 21:18

ORUÇTA KEFARET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Oruçta kefaret gerektiren halleri şöyle sıralayabiliriz.

1) Bile bile yiyip içmek. Ayrıca alışkanlık hâline gelmiş kil, toprak vs.şeyleri yemek. Çiğ et, pastırma vb. yemek. Sigara içmek, enfiye çekmek. Dışarıdan susam veya buğday tanesi gibi şeyleri bilerek yemek.

2) Cinsî münasebette bulunmak.

3) Kan aldırmak, dişlerini fırçalamak ve sürme çekmek gibi orucu bozmayan şeyleri yaptıktan sonra, bunların orucu bozmadığını bildiği hâlde, orucu bozan şeylerden birini yapmak. Az miktarda tuz yemek.

ORUÇ VE RAMAZANA DAİR HADİSLER

Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez.” (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)