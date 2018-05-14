Şırnak iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı geldi. 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı ile yılın ilk teravih namazı huşu ile kılınacak. Şırnak'ta teravih namazları sonrasında ilk oruç için sahura ne zaman kalkılacak, imsak vakti nedir merak ediliyor. Diyanetin hazırladığı Ramazan imsakiyesine göre Şırnak'ta ilk imsak vakti 3.16 iken iftar vakti ise 19.20. İşte imsak ve iftar saatlerini takip edebileceğiniz Şırnak Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:16
|04:53
|12:13
|16:01
|19:20
|20:50
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:15
|04:53
|12:13
|16:01
|19:21
|20:51
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:14
|04:52
|12:13
|16:02
|19:21
|20:53
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:13
|04:51
|12:13
|16:02
|19:22
|20:54
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:11
|04:50
|12:13
|16:02
|19:23
|20:55
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:10
|04:50
|12:13
|16:02
|19:24
|20:56
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:09
|04:49
|12:13
|16:02
|19:25
|20:57
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:08
|04:48
|12:13
|16:03
|19:25
|20:59
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:07
|04:48
|12:13
|16:03
|19:26
|21:00
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:06
|04:47
|12:13
|16:03
|19:27
|21:01
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:05
|04:47
|12:13
|16:03
|19:28
|21:02
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:04
|04:46
|12:13
|16:03
|19:29
|21:03
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:03
|04:46
|12:13
|16:04
|19:29
|21:04
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:03
|04:45
|12:14
|16:04
|19:30
|21:05
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:02
|04:45
|12:14
|16:04
|19:31
|21:06
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:01
|04:44
|12:14
|16:04
|19:31
|21:07
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:00
|04:44
|12:14
|16:05
|19:32
|21:08
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:00
|04:43
|12:14
|16:05
|19:33
|21:09
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:59
|04:43
|12:14
|16:05
|19:33
|21:10
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:58
|04:43
|12:14
|16:05
|19:34
|21:11
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:58
|04:43
|12:15
|16:05
|19:35
|21:12
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:57
|04:42
|12:15
|16:06
|19:35
|21:13
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:57
|04:42
|12:15
|16:06
|19:36
|21:14
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:56
|04:42
|12:15
|16:06
|19:36
|21:14
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:56
|04:42
|12:15
|16:06
|19:37
|21:15
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:56
|04:42
|12:16
|16:07
|19:37
|21:16
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:55
|04:42
|12:16
|16:07
|19:38
|21:16
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:55
|04:42
|12:16
|16:07
|19:38
|21:17
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:55
|04:41
|12:16
|16:07
|19:39
|21:18
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:55
|04:41
|12:16
|16:08
|19:39
|21:18
ORUÇTA KEFARET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
Oruçta kefaret gerektiren halleri şöyle sıralayabiliriz.
1) Bile bile yiyip içmek. Ayrıca alışkanlık hâline gelmiş kil, toprak vs.şeyleri yemek. Çiğ et, pastırma vb. yemek. Sigara içmek, enfiye çekmek. Dışarıdan susam veya buğday tanesi gibi şeyleri bilerek yemek.
2) Cinsî münasebette bulunmak.
3) Kan aldırmak, dişlerini fırçalamak ve sürme çekmek gibi orucu bozmayan şeyleri yaptıktan sonra, bunların orucu bozmadığını bildiği hâlde, orucu bozan şeylerden birini yapmak. Az miktarda tuz yemek.
ORUÇ VE RAMAZANA DAİR HADİSLER
“Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez.” (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)
“Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.” (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)
“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)
İFTARDA OKUNABİLECEK DUALAR
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.
Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.
Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:
"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."
Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.
Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Mübarek Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
Bu mübarek ramazan ayı hepimizin üzerinde bulut olsun, bereketi üzerimizde dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun.
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…
ŞIRNAK CAMİLERİ
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum