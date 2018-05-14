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Şırnak iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Bu yılın Ramazan ayına nihayet kavuştuk. 16 Mayıs Çarşamba günü tutulacak ilk oruç için Şırnak halkı, imsak vakti ve iftar vakti nedir araştırmaya başladı. Diyanetten aldığımız verilerle sizler için Ramazan imsakiyesini sayfamızda hazırladık. Bu imsakiye ile Şırnak imsak ve iftar saatlerini takip edebilirsiniz. İşte Şırnak Ramazan imsakiyesi 2018...

Şırnak iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı geldi. 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı ile yılın ilk teravih namazı huşu ile kılınacak. Şırnak'ta teravih namazları sonrasında ilk oruç için sahura ne zaman kalkılacak, imsak vakti nedir merak ediliyor. Diyanetin hazırladığı Ramazan imsakiyesine göre Şırnak'ta ilk imsak vakti 3.16 iken iftar vakti ise 19.20. İşte imsak ve iftar saatlerini takip edebileceğiniz Şırnak Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

ŞIRNAK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 04:53 12:13 16:01 19:20 20:50
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 04:53 12:13 16:01 19:21 20:51
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:14 04:52 12:13 16:02 19:21 20:53
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:51 12:13 16:02 19:22 20:54
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:11 04:50 12:13 16:02 19:23 20:55
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 04:50 12:13 16:02 19:24 20:56
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:09 04:49 12:13 16:02 19:25 20:57
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:48 12:13 16:03 19:25 20:59
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:07 04:48 12:13 16:03 19:26 21:00
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:06 04:47 12:13 16:03 19:27 21:01
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:05 04:47 12:13 16:03 19:28 21:02
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:04 04:46 12:13 16:03 19:29 21:03
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:03 04:46 12:13 16:04 19:29 21:04
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:03 04:45 12:14 16:04 19:30 21:05
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:02 04:45 12:14 16:04 19:31 21:06
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:44 12:14 16:04 19:31 21:07
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:44 12:14 16:05 19:32 21:08
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:00 04:43 12:14 16:05 19:33 21:09
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:43 12:14 16:05 19:33 21:10
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:43 12:14 16:05 19:34 21:11
21 05 Haziran 2018 Salı 02:58 04:43 12:15 16:05 19:35 21:12
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:57 04:42 12:15 16:06 19:35 21:13
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:57 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:56 04:42 12:15 16:06 19:36 21:14
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:42 12:15 16:06 19:37 21:15
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:56 04:42 12:16 16:07 19:37 21:16
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:16
28 12 Haziran 2018 Salı 02:55 04:42 12:16 16:07 19:38 21:17
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:55 04:41 12:16 16:07 19:39 21:18
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:55 04:41 12:16 16:08 19:39 21:18

ORUÇTA KEFARET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Oruçta kefaret gerektiren halleri şöyle sıralayabiliriz.

1) Bile bile yiyip içmek. Ayrıca alışkanlık hâline gelmiş kil, toprak vs.şeyleri yemek. Çiğ et, pastırma vb. yemek. Sigara içmek, enfiye çekmek. Dışarıdan susam veya buğday tanesi gibi şeyleri bilerek yemek.

2) Cinsî münasebette bulunmak.

3) Kan aldırmak, dişlerini fırçalamak ve sürme çekmek gibi orucu bozmayan şeyleri yaptıktan sonra, bunların orucu bozmadığını bildiği hâlde, orucu bozan şeylerden birini yapmak. Az miktarda tuz yemek.

ORUÇ VE RAMAZANA DAİR HADİSLER

  • Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez.” (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)

  • Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.” (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

  • Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallalllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

İFTARDA OKUNABİLECEK DUALAR

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:

"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.

  • Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Mübarek Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

  • Bu mübarek ramazan ayı hepimizin üzerinde bulut olsun, bereketi üzerimizde dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun.

  • Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…

  • Allah bütün müminlerin dostça kardeşçe, bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri hayırlı ve mutlu bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin… Hayırlı Ramazanlar.

ŞIRNAK CAMİLERİ


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