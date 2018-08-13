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Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

TSK, Şırnak kırsalında 07 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından Turuncu Listede yer alan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak'ta 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından, turuncu listedeki Vehbi Taş olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Şırnak'ta 7 Ağustos'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen dört teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride bulunan "Serkeft Şiyar" kod adlı Vehbi Taş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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