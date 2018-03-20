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Şırnak merkezli PKK operasyonu: 76 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Şırnak ve Antalya'da nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı.

Şırnak merkezli PKK operasyonu: 76 gözaltı

Şırnak kent merkezi ve ilçeler ile Antalya'da, yaklaşan nevruz öncesi güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren, örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden kişilerle sosyal medyada örgütün propagandasını yapan toplam 76 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 örgütsel doküman, 3 örgütsel resim, 3 adet AK47 tüfek şarjörü, 17 adet 7.62 mm mermi, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 20 adet 9.19 mm tabanca mermisi, 1 yasaklı FETÖ/PDY'ye ait kitap, zerinde örgütsel yazı bulunan 3 tişört, 1 'Kürdistan' ibareli kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Antalya Nevruz PKK AK47 FETÖ PDY

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