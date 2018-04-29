Şırnak şehidinin acı haberi baba evine ulaştı

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-ŞIRNAK, Uludere'de terör örgütü PKK mensuplarının üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan er Sedat Mekan'ın baba evine ateş düştü. Evinin bulunduğu sokağa kurulan taziye çadırında babası ve dedesi taziyeleri kabul etti.
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu. 1 aylık er Sedat Mekan'ın Bahçelievler, Çabonçeşme Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Haberi alan yakınları şehidin adresine geldi. Sokağa belediye tarafından taziye çadırı kurulurken, şehit evine Türk bayrağı asıldı.
2 AYLIK NİŞANLI, 1 AYLIK ASKERDİ
Şehidin babası ve dedesi evin önünde taziyeleri kabul etti. Şehit olan Mekan'ın bir ay önce askere gittiği, 2 ay önce de nişanlandığı öğrenildi.
(FOTOĞRAFLI)
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