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Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın çocuk yaşta kandırarak dağa kaçırdığı 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Terör örgütü PKK ve Suriye’deki kolu YPG’den kopmalar hızla devam ediyor. Terör örgütü milisleri tarafından çocuk yaşta kandırılarak dağa çıkarılan teröristler, hem güvenlik güçleri ve ailelerinin ikna etmesi hem de örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle birer birer teslim oluyor.

TSK "AİLE DESTEKLİ İKNA ÇALIŞMASI" YÜRÜTTÜ

Bu çerçevede, çeşitli tarihlerde terör örgütüne katılıp, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren 3 kadın terörist, güvenlik güçleri ve ailelerinin yaklaşık 1,5 ay süren ikna çalışmaları sonucu dün 20.30 sıralarında güvenlik güçlerine teslim oldu. TSK'nın yürüttüğü bu çalışma, literatüre "aile destekli ikna çalışması" olarak geçti.

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İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Teslim olan teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İHA/AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK asker TSK teörist

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