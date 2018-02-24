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Şırnak'ta 30 kilo EYP ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 04:27 | Son Güncelleme

Şırnak Silopi'de düzenlenen terör operasyonunda mağaralar içerisinde ele geçirilen 30 kilo patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ta 30 kilo EYP ele geçirildi

Silopi ilçesi yakınlarındaki Cudi Dağı kırsalında, düzenlenen operasyonda tespit edilen 4 mağara ve 3 barınak içerisinde toplam 30 kilogram uzaktan kumandalı 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ
Konu ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Silopi İlçesi Derebaşı Köyü Cudi Dağı kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla Şırnak İl J.K.lığınca 22 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Şehit J.Yb.Songül Yakut Operasyonunda; 4 adet mağara ve 3 adet barınak tespit edilmiş olup; toplam 30 kg ağırlığında, uzaktan komutalı 2 adet el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilerek imha edilmiştir."

Şırnak'ta sığınak içerisinde 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içerisinde 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içerisinde 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Silopi PKK operasyon

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