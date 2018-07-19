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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:34 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçesi Andaç köyü kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesi Andaç köyü bölgesi kırsalında; insansız hava aracıyla (İHA) ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilerek, operasyon başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Uludere terörist PKK

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