Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesi Andaç köyü bölgesi kırsalında; insansız hava aracıyla (İHA) ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilerek, operasyon başlatıldı. (İHA)
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