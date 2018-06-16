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Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Şırnak’ta, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, bu sabah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirerek, şehit oldu. Acı haber, şehit Çelebi'nin memleketi Erzurum'da yaşayan yakınlarını yasa boğdu.

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Erzurumlu Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, 11 Haziran Pazartesi günü, Şırnak kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüzbaşı Çelebi, durumunun ağır olması nedeniyle GATA'ya sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çelebi, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Acı haber, Yüzbaşı Çelebi'nin tedavisi dolayısıyla Ankara'da bulunan yakınlarına verildi. Çelebi'nin şehit olduğunu öğrenen Erzurum'daki yakınları ve arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Erzurum'da toprağa verileceği belirtildi.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
şırnak PKK GATA

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hdp kapatilmali alacağı seksen doksan milletvekili mhp ye verilmeli böylece mhp de güçlü bir parti olur.
Dün trabzonlu şehit Eren’e cb ev verdi lakin bunu göstere göstere vermek siyasi şova dönüştürmek işin özünü gölgeler sonuçta cumhurbaşkanı bunu kendi cebinden vermiyor biz vergimizi yetimler öksüzler şehit cocukları hastalar yaşlılar yoksullar düşkünler ortada kalmasın devlet sahip çıksın diye veriyoruz şehire statü kazandırılmaz 15 Temmuz’a ev vereyim Eren’in annesine ev vereyim ama Irak’ta süriyede Türkiye’nin her hangi vilayetinde şehit olana vermeyeyim olmaz ya hepsine vericen yada şov yapmayacan asker polis şehitleri 3.sınıf şehit statüsünde. Şu an
YÜZBAŞIMIN RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN. MİLLETİMİZİN VE YAKINLARININ BAŞI SAĞ OLSUN. TERÖRE VE DESTEKÇİLERİNE LANET OLSUN.
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Mekanı Cennet Olsun
Afrine gönüllü gitmek için kayıt yaptıranlar. O kadar erkekseniz, vatanseverseniz, bak... kandil orada, Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Çukurca orada, Filistin Kudüs orada, her gün mübarek şehitler veriliyor, Müslümanlar katlediliyor, mazlumun yanınıdasınız ya; nasıl müslümanlarsınız, hala otururuyorsunuz. hadi gidin, kaç kuruşluk vatanseversiniz, erkeksiniz görelim, gidin çatışın, mücadele edin. Elinizi ayağınızı tutan mı var, siz ancak meydanlarda miting alanlarında bağırır, çağırırsınız, meydan miting kabadayıları, gösteriş erkekleri sizi. Allah rahmet eylesin.
Bizler bayramda kime gitsek diye düşünürken tatlı yemekten içimiz dışımıza gelirken bayram sabahları bizler için canlarını verenler bu ülkede başımız sağ olsun
allah rahmet eylesin.16 yıldır iktidarda olanlar hala başkalarını suçlamakla meşguller.vebali 16 yıldır hükümette olanlarındır
vah kahraman yiğit kardeşim..cennetle ol..geride kalanlarına Allah başka acı göstermesn
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