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Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 21:16 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Akçay bölgesinde operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askeri şehit eden terörist Halit Ericek öldürüldü.

Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

Şırnak'ın Akçay bölgesinde operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Redur Koçer kod adlı Halit Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

2 ASKERİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2018'de Şırnak/Akçay bölgesindeki operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan terörist olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Akçay terörist Küpeli Dağı Halit Ericek

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