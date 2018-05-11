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Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit oldu.

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerden 1’i şehit oldu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kim bilir kaç ocak söndü yine
ŞİMDİ DEMİRTAŞA ZİYATRETE GİDİP BAŞARILAR DİLEYEBİLİRSİNİZ. AZİZ ŞEHİDİMİN RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN, BU KAN YERDE KALMAZ !!
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