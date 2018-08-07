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Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:38 | Son Güncelleme

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist, düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Gabar mevkiinde 7 Ağustos 2018 saat 17.25 sıralarında İHA ile 5 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak terörist hava harekatı

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