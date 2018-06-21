Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! İdil ilçesinin Aşağı Mahalle'de Hükümet Caddesi üzerindeki bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sırasında çevrede bulunan Reşit Ariz, Emin Özek ve Beşir Akkan ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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