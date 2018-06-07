Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi

DEV OPERASYON
Öte yandan sıcak bölgelerden biri olan Hakkari Çukurca ve Şırnak Beytüşşebap üçgenine sabahın ilk ışıklarıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi. Günlerdir devam eden operasyonlara Marinus, Kel Meme, Altın Kapı mevkii, Kato Dağı, Feraşin bölgesine eş zamanlı hava destekli operasyonları başlatıldı.
ASKER VE KORUCULAR SEVK EDİLİYOR
Güvelik korucularının da eşlik ettiği operasyonlara Sikorsky ve Atak tipi taarruz helikopterleri eşlik ediyor. Sabah saat 5 sularında başlayan helikopter sevkiyatı hakim bölgelere asker ve güvenlik korucusu sevk ediyor.
Yıllardır yaylalara çıkamayan yöre halkı operasyonlar biter bitmez yaylasına huzur içinde gidecek. Arıcılık, hayvancılık ve mera alanlarını kullanmak için vatandaşlar operasyonların bitmesini bekliyor. Huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçe ve köylerinden sonra sıra yayla ve 3 bin rakımlı dağlara geldi. burada yapılacak olan temizleme çalışmaları sonrası güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin terar kullanıma açılacağı gelen bilgiler arasında yerini aldı.
İHA
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