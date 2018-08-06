HABER

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar teröristlerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip patlatarak imha ediyor.

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Feraşin yaylasında arama tarama faaliyetleri sürdüren güvenlik kuvvetleri teröristler tarafından sığınaklar içinde tuğla ve briket kullanılarak yapılan 3 odalı evler tespit edildi. Teröristlerin kullandığı evler teker teker imha edilerek yerle bir edildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı yerler güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bulunarak imha edildi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristlerin çözüm sürecinde yaptıkları ve 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti. Sığınaklar içinde tuğla ve briketlerle yapılan 3 odalı evler de tespit eden güvenlik kuvvetleri sığınak, barınak ve içindeki malzemeleri patlatıp imha etti. Sığınak içinde bulunan 3 odalı evlerin yılın her mevsiminde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde olması dikkatleri çekti. Tespit edilen yerler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Aynı bölgede daha önce yapılan operasyonlarda 2 sığınak daha bulunarak imha edilmişti.

AW461404_02

AW461404_04

AW461404_05


PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Terörün gölgesi kalktı, Birkleyn Mağaraları ilgi odağı olduTerörün gölgesi kalktı, Birkleyn Mağaraları ilgi odağı oldu
Ümran, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardıÜmran, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak Beytüşşebap feraşin

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Kuşlar gelmesin diye balkona poşet astı, hayatının şokunu yaşadı

Kuşlar gelmesin diye balkona poşet astı, hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.