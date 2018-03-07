Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesine odun toplamaya giden vatandaşlara, bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu yaralandı.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Bölgede görevli güvenlik korucularının da teröristlere karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Kısa süre çatışmanın ardından teröristler, arazi şartlarından da faydalanarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kenanoğlu ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. (İHA)
Ayrıntılar geliyor...
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