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Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

Şırnak’ta teröristlerin, odun toplamaya giden vatandaşlara uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu bir genç hayatını kaybetti.

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesine odun toplamaya giden vatandaşlara, bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, 17 yaşındaki Engin Kenanoğlu yaralandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Bölgede görevli güvenlik korucularının da teröristlere karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Kısa süre çatışmanın ardından teröristler, arazi şartlarından da faydalanarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kenanoğlu ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. (İHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
şırnak teröris köylü

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
ülke teksas gibi
yiğide cenk gerek büyük Türk milleti kim tarafindan yönetilirse yonetilsin isteyene cevabını hakkini vermiştir cihan biliyor
sanki yeni oldu 30 seneden beri var bu pkk
dallama ülkede terör ve malın önde gideni seni
@8477 öylemi sen çok teksas tommiks okumuşun anlaşılan.oğlum yavrum normal bir mafya çatışma değil bahsedilen.terörist ateş açtı diyor beyinsiz mahluk.
it iti ısırmaz
sözde kürt halkının hakkını arıyorlar ölende kürt öldüren haçlı bir yahudi bunlara inanmayın bunlar sizin düşmanınız
bunların gözüne kan bürümüş sivil halktan ne istiyorlar
Allahsızlar mahlukatlar vatan hainleri !!!
Yav bırakın artık böyle palavraları ayıp ayıp yakışmıyor bu devlete bu yalanlar
Çocuğun tipi düzgün yüzünde hainlik yok belliki bu Alçaklara kafa tutmuş yiğit bir delikanlı ye benziyor mekanı cennet olsun
Madem ki şırnakta terör var ne işiniz var afrinde siz önce olduğunuz bölgelere sahip çıkın
Şırnakta terörist kalmışmıydı yaww.. bin kere temizledik dedilerdi..!!
korucular agac kesiyo heyelan oluyo cig oluyo devlet bisey sesini cikarmayinca sikayetlere cevap vermeyince halk pkk gitmis sikayet etmis
eyyy kürt kardeşlerim sizde gözünüzü açın artık terör örgütüne destek vermekten vazgeçin bunlar hain bunlar dış güçlerin maşası ülkemizi zarar veren çakallar bunlar
Ben inanmıyorum.Bunu yapanlar suriyeden 7-8 roket sallarız diyenler olabilir mi ? acaba....
beyler yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü. mk hepsini tutturmuş bakın adı Molvin Paydin
eski usul ile sindirmeye çalışıyorlar köylüyü
Görüldüğü üzere bu adiler ne kürt nede kürtler için dağa çıkmışlardır. Bunlar siyonistlerin onun bunun maşasıdır sadece. Kürt Türk kardeştir kimse bunu bozamayacaktır....
Sıkışınca fistan giyenlerden bu beklenir
Bu nasıl iş la en masum olan köylüleri tarıyorlar kötüye gidiyoruz. Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Yeterince batı halkı kandırıldı 3 bin terorist öldürülmüş :)) sıra doğu bölgesinde :))
ne beklenir terörist den çiçek uzatacak hali yok gördüğünuz yerde anasını aglatin yoksa ağlar.
Hala bunlar nasıl ülke içinde eylem yapabiliyorlar bi bitmediniz kene gibisiniz namussuzlar
ALLAH rahmet eylesin, bunu yapan bu ermeni piçi teröristlere ordumuz gerekeni yapacaktır, Büyük ermenistan ve büyük israil projesi şuan amerika tarafından ateşlendi, kürtlerin ve türklerin dikkat etmesi gerekiyor bu oyunu bozmak için.
Allah Bunu yapanları Kahhar ismiyle kahreden. Amin
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.adalet yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çiğnenmiş.paralar sıfırlanmış.halkın seçtiği başbakan arkasına tekme vurularak sokağa atılmış.belediye başkanı ailesi tehdit edilerek,ağlatılarak istifa ettirilmiş.zarrab hırsız çetesine çuvalla rüşvet vermiş.soruşturacak türk yargısı bulunamamış.terörist denilen gazeteci deniz yücel mahkemeye verilen emirle serbest bırakılmış.gazeteciler hapsedilmiş.basın susturulmuş.milletin malı gasp edilmiş.khk lar padişah fermanı olmuş.insanlar hukuksuz işten atılmış,hukuksuz hapsedilmiş.zulüm almış yürümüş.
PKK Sempazitanı Dolmuş Burası Gene...Bu Bilişim Polisi Uyuyormu
Ne hikmetse hep aynı yerler yerle bir edin inlerini
BU HAİNLERİNİN SON GÜNLERİDİR
Öldüren de ölende insan suçlu uzakta deil.
pkk geri çekildiğinin git gide bittiğinin göstergesi bu. giderken geride, gasp ettikleri toprakta yaşayan kürt halkı oluyor. ve onları öldürmeye başlıyorlar. çünkü onlar kürtlerin de dostu değil. onlar bizi bölüp parçalayan aşağılık bir parazit.
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