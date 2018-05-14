Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

İdil'e bağlı Haberli köyü kırsalında sabah saatlerinde arazi arama- tarama faaliyete yürüten güvenik güçlerine, bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 1'i ağır 2 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi ile bölgede çatışma yaşanırken, yaralı askerler Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Sinemada taciz skandalı! İş adamı kameralara böyle yakalandı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum