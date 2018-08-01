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Şırnak'ta teröristlere darbe!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 07:06 | Son Güncelleme

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta teröristlere darbe!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
şırnak terör TSK PKK

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