Şırnak’ta teröristlerle çatışmada 1 uzman çavuş yaralandı

Güçlükonak ilçesindeki Fındık beldesi bölgesinde bulunan Gabar Dağı’nda, bu sabah arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Güvenlik güçleri de anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş, bölgeye sevk edilen helikopterle, Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirilerek, tedavi altına alındı. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.
DHA
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