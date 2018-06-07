Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

"O pozları verenler samimi değil. Çünkü her şey öyle değil. Özellikle geçen yıl Besta'da bir intihar yaşandı, o intihar beni çok etkiledi. Çünkü örgütü eleştiremiyorsun, bir yanlış varsa dile getiremiyorsun. Bu nedenle kendi canından bıkan insanlar oluyor. Gerçekleri gördüm pişman oldum. Oraya giden herkes pişman oluyor. Alt üst ilişkilerinde yönetim her istediğini yapıyor, haktır ama yapıya yaptırtmıyor. Yönetim yapınca kimse onlara bir şey demiyor kendilerini kamufle ediyor ama biri yapınca kıyametler kopuyor."

TESLİM OLUNMAMASI İÇİN İŞKENCE FİLMLERİ İZLETİYORLAR

Kendilerine işkence içerikli filmler izletildiğini anlatan G.B, "Benim gibi teslim olmak isteyenler çoktur. Açlık var, susuzluk var, yani zorluk var. Bunları görünce bunları daha iyi tanıyınca kaçmak istedim. Baskı var. Orada duyguların önü kapatılmış." ifadesini kullandı.

G.B, "Örgüt Afrin'de büyük bir kırılma yaşadı, büyük bir moralsizlik yaşandı. Kaybetme korkusu var. Çünkü herkes biliyor ki artık örgüt kaybedecek. Çünkü yapabilecekleri başka bir şey yok. Yaptıkları politikalar artık sona eriyor. Ama gerçekten Afrin sürecinden sonra örgüt büyük bir kırılma ve çökme yaşadı bundan sonra da düzeleceğini sanmıyorum." dedi.