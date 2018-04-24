HABER

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkisinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan 1 asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

EYP patlaması sonucu yaralanan asker için bölgeye istenilen helikopter ile 23. Piyade Tümen Komutanlığına, ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker şehit oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “23 Nisan 2018 tarihinde icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli operasyonunda, ilimiz Merkez ilçe Soru Tepe mevkiinde, 24 Nisan 2018 günü sabah saatlerinde 1 jandarma personelimiz önceden tuzaklanmış EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

İHA

Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweetİYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehit şırnak

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
referondumda evet diyin terör bitsin dendi. .milleti kandırdılar. şimdide oyu bize vermezseniz deprem geliyor korkusu ile baskı yapıyorlar. yazık
Diğer Haberler
İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Akşener ile Karamollaoğlu 24 Haziran seçimini görüşüyor

Akşener ile Karamollaoğlu 24 Haziran seçimini görüşüyor

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.