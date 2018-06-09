Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Bestler-Dereler bölgesindeki Kaval Dağı'nda sürdürülen operasyonlar sırasında, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, saat 04.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, özel harekat polisi Said Uslu ve bir asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristler, kısa süreli çatışmanın ardından kaçtı.
Bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan polis memuru Said Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Polis memuru Said Uslu'nun cenazesi, 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.
TOKAT'TAKİ BABA OCAĞINDA YAS
Uslu'nun (29) acı haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, gelecek ay sonunda düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Şırnak'ın Güneyçam bölgesinde PKK'lı teröristlerle saat 04.00 sıralarında çıkan çatışmada Özel Harekât Polis Memuru Said Uslu şehit oldu. Acı haber, şehidin Erbaa'ya bağlı Karayaka beldesinde oturan babaevine ulaştı. Beldede yaşayan Ahmet-Abide Uslu çiftine oğullarının şehit olduğunu Kaymakam Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım bildirdi. Haberi alan anne baba ile aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
İki kardeşin büyüğü olan şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, gelecek ay sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Baba Ahmet Uslu evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada eve gelen yeğeni baba Ahmet Uslu'nun boynuna sarılıp "Amca ne olur şaka de, biz onun düğününü yapacaktık" diyerek gözyaşı döktü.
Bugün kente getirilecek Şehit Özel Harekât Polisi Said Uslu'nun cenazesinin, akşam ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Karayaka beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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