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Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine PKK'lılar tarafından saldırı düzenlendi. Son dakika habere göre saldırıda, 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'taki Bestler-Dereler bölgesinde terörle mücadele kapsamında bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulundu.

ÇATIŞMADA 3 ASKER ŞEHİT OLDU

Saldırıya üst bölgesinde bulunan askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Bölgeye takviye birliklerin de gönderildiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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