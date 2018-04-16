Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'taki Bestler-Dereler bölgesinde terörle mücadele kapsamında bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist, uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulundu.
ÇATIŞMADA 3 ASKER ŞEHİT OLDU
Saldırıya üst bölgesinde bulunan askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI
Saldırıdan sonra bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Bölgeye takviye birliklerin de gönderildiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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