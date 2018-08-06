Şırnak Üniversitesini tercih edecek öğrenciye burs

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), 2018-2019 öğretim yılında bazı bölümlerini tercih edecek öğrencilere burs verecek.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Şırnak Ticaret Sanayi Odası ile yaptıkları ortak projeyle üniversitede öğrenci sayısını artırmak amacıyla bazı bölümlerini tercih edecek öğrencilere 4 yıl boyunca burs verileceğini söyledi.

Bölgenin en iyi üniversitelerden biri olduklarını dile getiren Erkan, şunları kaydetti:

"Öğrenci sayısını artırmak amacıyla Maden Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerini tercih eden öğrencilere aylık 200-400 lira burs vereceğiz. Ziraat, maden ve enerji sistemleri fakültelerine ilk 5 öğrenci olarak girenlere 4 yıl boyunca 400 lira, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ilk 5 tercihi arasında yazan öğrencilere 200 lira burs verilecek."

- "Yabancı uyruklu öğrencilere de kapımız açık"

Uluslararası bir üniversite haline gelmek için çabaladıklarını aktaran Erkan, şunları söyledi: