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Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, bu sabah açığa alındı. Bakanlıktan gönderilen görevden uzaklaştırılma yazısı, Vali Yardımcısı Adem Ergül'e tebliğ edildi.
DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Vali Yardımcısı adem ergül FETÖ

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