Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 3-4 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava operasyonlarında silahlı 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA



