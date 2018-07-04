Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 3-4 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, hava operasyonlarında silahlı 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
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