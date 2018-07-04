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Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Kuzey Irak'a operasyon!

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 3-4 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava operasyonlarında silahlı 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
şırnak Kandil kuzey ırak TSK

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