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Şırnak ve Mardin'de operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:33 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince 3-9 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

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TSK PKK terör şırnak Siirt mardin ırak kuzey ırak

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