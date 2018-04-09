Şırnak’a yeni konutlarla birlikte doğalgaz da geliyor

Şırnak’ta terör yüzünden evleri yıkılan vatandaşlar için yaptırılan 5 bin 731 konut tamamlanma aşamasına geldi. Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnaklıların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmalarına önümüzdeki ay içerisinde başlayacaklarını belirterek, “Milleti odağına almayan belediyecilik anlayışının yıllardır vatandaşlarımızı mahrum bıraktığı modern kent yaşamını çok kısa sürede vatandaşlarımıza kazandıracağız” dedi.

Şırnak’ta teröristlerce kazılan çukur, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcılar yüzünden evlerinden olan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan 5 bin 731 konut ile iş yeri, cami ve taziye evleri tamamlanma aşamasına geldi. Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İsmet Paşa Mahallesi’nde yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bedirhanoğlu, örnek daireyi gezdi.

Kentin çukur ve barikat terörü nedeniyle çok büyük bir yıkıma uğradığını belirten Bedirhanoğlu, “Şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok hızlı bir değişim ve dönüşüm başladı. Şimdi TOKİ tarafından 5 bin 731 konut, iş yerleri, camiler ve taziye evlerin olduğu konsepte yeni bir şehir inşasına başladık. TOKİ dışında aynı zamanda şehrimizin içme suyu ve kanalizasyon altyapılarını yenilemek üzere çalışmaları bitirme noktasına getirdik. Halkımızın özellikle yıllardır özlemini çektiği ve büyük bir özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarına da inşallah önümüzdeki ay içerisinde başlayacağız. Yeni konutlarla beraber vatandaşlarımıza doğalgazlı evlerinde yaşama imkanı sunacağız. Belediye olarak milleti odağına almayan belediyecilik anlayışının yıllardır vatandaşlarımızı mahrum bıraktığı modern kent yaşamının vatandaşlarımıza çok kısa süre içinde kazandıracağız. TOKİ tarafından yapımı süratle devam eden inşaatların büyük oranda kaba inşaatların tamamlandı. Temmuz ayı sonunda konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza teslim etmeyi düşünüyoruz” dedi.