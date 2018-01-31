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Şırnaklı çocuklardan Bakan Bak'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:15 | Son Güncelleme

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ın Ayvalık köyünde buldukları Türk bayrağını kendi imkanlarıyla diktikleri direğe asarak dalgalandıran çocuklarla makamında bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ın Ayvalık köyünde buldukları Türk bayrağını kendi imkanlarıyla diktikleri direğe asarak dalgalandıran çocukları makamında misafir etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bak, Limitsiz Spor Platformu'nun Ankara'da düzenlediği "Büyük Buluşma” adlı programda makamına davet ettiği Şırnaklı çocuklarla bir araya geldi.

Bakanlık merkez binasında gerçekleşen buluşmada, çocuklarla yakından ilgilenen Osman Aşkın Bak, "Sizin gibi vatanını, bayrağını seven gençlerle gurur duyuyoruz. Bayrağımız hep göklerde dalgalanacak." ifadelerini kullandı.

Şırnaklı çocukların Türk bayrağına karşı gösterdiği hassasiyetin önemine değinen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Sizlere ne yapsak azdır. Milletimiz adına göstermiş olduğunuz duyarlılık, müthiş bir olay.Bayrağımız hep göklerde dalgalanacak. Sizin bu hareketiniz çok önemli. Bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir davranış. Sizleri ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz."

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Ayvalık Köyü'nde yaşayan çocuklar ise Türk bayrağını kendi imkanlarıyla astıkları süreci anlattı.

(AA)

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