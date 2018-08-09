Şırnaklı muhtarlardan düğün takıları için düzenleme

"Biz 5 mahalle muhtarı olarak düğün masraflarının düşürülmesi, başlık parasının kaldırılması ve istenen altın miktarının düşürülmesi için hem karar aldık hem de kampanya başlattık." ifadelerini kullanan Eğdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlık parası ve kız isterken talep edilen altınlardan dolayı ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu kararı almamız ve kampanyayı başlatmamızın amacı da düğünde istenen meblağ ve altınların sabit bir noktada tutulmasıdır. İdil'de bir genç evlenmek istediğinde en az 150 bin liranın üstünde masrafı oluyor. Bunun 80-90 bin lirası hatta daha fazlası altına, yaklaşık 5-10 bin lirası başlık parasına geriye kalan ise beyaz eşya ve diğer harcamalara gidiyor. Bu da doğal olarak damadı büyük bir yükün altına sokuyor koymakla beraber yıllar sürecek bir borcu ödemeye de mahkum ediyor."

İlçede herkesin maddi durumunun bu talepleri karşılayamadığına işaret eden Eğdemir, "Düğün borcunu ödeyemeyen erkek bunalıma giriyor ve bazen bu durum boşanmayla sonuçlanabiliyor. Muhtarlar olarak bu sorunun çözülmesi, gençlerin evlendikten sonra yaşamlarını daha mutlu sürdürmelerini sağlamak için böyle bir kampanya başlattık." diye konuştu.