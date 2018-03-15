Şırnak’ta 154 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silopi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 154 bin Türk Lirası olan gümrük kaçağı malzemelerin ele geçirildiği olayla ilgili de 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerince 14 Mart 2018 tarihinde Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Kaçakçılık Suçları ve Terörizmin finansmanına yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 154 bin Türk Lirası olan 686 adet benzin otomatiği takımı, 2 bin 450 adet benzin otomatiği hortumu, 24 adet 250 milim fren yağı, 40 adet buji takımı, 2 adet kaynak makinesi, 15 adet matkap, 256 kilogram Antep fıstığı içi, 190 kilogram çay olmak üzere gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ve haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.