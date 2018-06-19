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Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:06 | Son Güncelleme

Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Şırnak kırsalında icra edilen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucunda, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Şırnak kırsalı

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