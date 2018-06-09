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Şırnak'ta 2 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

TSK tarafından Bestler Dereler bölgesindeki operasyonlarda son 2 günde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bestler Dereler bölgesinde süren operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14'e yükseldi.

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TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı! TSK Şırnak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!
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Genelkurmay Başkanlığı Şırnak'ın Bestler Dereler terörist Türk Silahlı Kuvvetleri

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