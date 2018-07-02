Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesinin Anılmış köyü kırsalında eylem hazırlığında olduğu insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, bölgeye düzenlenen hava harekatında silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de dün 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
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