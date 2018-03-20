Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Teröristlere yönelik hava destekli operasyonlarda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.