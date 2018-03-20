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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Teröristlere yönelik hava destekli operasyonlarda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Terörle Mücadele TSK

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