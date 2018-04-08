HABER

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu" devam ediyor.

Operasyonda sağlanan sıcak temas sonucu 3 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vurulduYurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu
Flaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyorFlaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 terörist etkisiz hale getirildi şırnak

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.