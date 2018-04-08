Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu" devam ediyor.
Operasyonda sağlanan sıcak temas sonucu 3 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
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