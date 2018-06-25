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Şırnak'ta 4 milletvekilliğinden 3'ünü HDP, 1'ini Ak Parti aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:11 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta kesin olmayan sonuçlara 4 milletvekilliğinden 3'ünü HDP alırken, 1'ini Ak Parti aldı.

Şırnak'ta 4 milletvekilliğinden 3'ünü HDP, 1'ini Ak Parti aldı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta kesin olmayan sonuçlara 4 milletvekilliğinden 3'ünü HDP alırken, 1'ini Ak Parti aldı. HDP, geçen dönemde 4 milletvekilliğinin 4'ünü de almıştı.

AK PARTİ

1- Rizgin Birlik:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 10 Nisan1966 yılında doğdu. 1991'de valilikte memur olarak işe başladı. 2002'de 1'inci Olağan il kongresinde il başkanı seçildi. 2012'de 3'üncü dönem kuralı sebebiyle ara verdi. 2015 milletvekili seçimlerinde 4'üncü sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. Birlik, evli 4 çocuk babasıdır.

HDP

1- Hasan Özgüneş:
1 Ocak 1957'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğdu. Emekli öğretmen ilkokulu köyünde, orta okulu Uludere'de, öğretmen okulunu Mersin'de okudu. 1976 yılında ilk görevini Şırnak/Silopi/Derebaşı Köyünde yaptı. 1978 'de Uludere'de öğretmenlik görevine başladı. 1980 Askeri darbesiyle 90 günlük gözaltına alındı. Yargılandı ve on yıl görevden uzaklaştırıldı. 1990 yıllarında çıkan afla tekrar görevine dönme imkanı doğdu.

2-Nuran İmir
1977 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. İlk okulu Cizre'de Orta Okul ve liseyi Diyarbakır'da okudu. 2003 yılında bir konferansa katılmak için gittiği Almanya'da yasal sorunlardan dolayı dönemedi. Türkiye de yarım bıraktığı eğitimine Almanya da devam etti. Almanya'da Muhasebe ve Bilgisayar Bilimlerini bitirdi. 2015 yılında tekrar Türkiye'ye dönen Nuran İmir, 7 Haziran ile 1 Kasım seçimlerinde HDP Maraş milletvekili adayı oldu.

3- Hüseyin Kaçmaz:
Avukat Hüseyin Kaçmaz, Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşıyor. Üniversite eğitimini Kıbrıs'taki bir üniversitede tamamladı. Orta düzeyde İngilizce biliyor. 2013 yılında gezi direnişinde göz altına alındı ve halen yargılanmaktadır. 2017 yılı mayıs ayında Cizre ilçesinde polis panzerinin ölümlerine sebep olduğu Furkan ve Muhammed Yıldırımın'ın dava dosyasını bir hukukçu ve insan hakları savunucusu olarak takip etmektedir. Kaçmaz, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Şırnak'ta 4 milletvekilliğinden 3'ünü HDP, 1'ini Ak Parti aldıŞırnak'ta 4 milletvekilliğinden 3'ünü HDP, 1'ini Ak Parti aldıŞırnak'ta 4 milletvekilliğinden 3'ünü HDP, 1'ini Ak Parti aldı

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