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Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığındaki 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgeye gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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