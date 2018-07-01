Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığındaki 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu bölgeye gerçekleştirilen hava harekatında 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
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