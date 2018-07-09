Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

