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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Silopi şırnak

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