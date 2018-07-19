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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:32 | Son Güncelleme

Uludere ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirilerek operasyon başlatıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında söz konusu 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirilerek, bölgeye komando birliklerinin sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede başlattığı operasyon sürüyor.

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Güvenlik Güçleri hava harekatı İHA şırnak terörist

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