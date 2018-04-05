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Şırnak'ta 56 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

  ŞIRNAK'ta, Gabar ve Cudi dağlarında 56 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gabar ve Cudi dağlarında özel güvenlik bölgesi ilan edilen 56 bölgenin koordinatları verilerek şöyle denildi: "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Gabar Dağı ve Cudi Dağı bölgelerinde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 5 Nisan-19 Nisan 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Gabar ve Cudi dağlarında 56 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gabar ve Cudi dağlarında özel güvenlik bölgesi ilan edilen 56 bölgenin koordinatları verilerek şöyle denildi:
"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Gabar Dağı ve Cudi Dağı bölgelerinde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 5 Nisan-19 Nisan 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

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