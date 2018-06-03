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Şırnak'ta 8 suçtan aranan terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 00:50 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde teslim olan teröristin, 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen saldırılarda, terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 suçtan aranan terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi ilçesinde, 2015-2016 yıllarında çukur kazılarak, barikat kurularak gerçekleştirilen saldırılarda, terör örgütü PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen ve illegal yollardan Suriye'nin Derik bölgesine geçiş yaparak, Suriye yapılanması olan YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen H.B. örgütten kaçtı.

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 8 ayrı terör suçundan arama kaydı, 27 ayrı terörist tarafından da teşhisi bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan terörist H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Habur PKK/KCK Silopi şırnak Terör örgütü terörist

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