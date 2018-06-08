Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

