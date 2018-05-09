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Şırnak'ta akıntıya kapılan iki çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kumçatı beldesinde hayvan otlatırken sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan iki çocuğun cesedine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde hayvan otlatırken sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan iki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Zeyrek (15) ve Agit Güler (16), Kumçatı beldesinde hayvan otlattıkları sırada Resor Deresi'nden geçmek istedi.

Zeyrek'in şiddetli sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılması üzerine onu kurtarmak için suya giren Güler de gözden kayboldu.

Kaybolan çocukların bulunması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla yürütülen çalışmalar sonucu iki çocuğun cesedi, yaklaşık 3 kilometre ileride bulundu.

Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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şırnak 2 çocuk akıntıya kapıldı

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