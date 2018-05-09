Şırnak'ta akıntıya kapılan iki genç toprağa verildi

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde suyun akıntısına kapılarak hayatını kaybeden iki genç, defnedildi.
Sudan cansız bedenleri çıkarılan Mehmet Zeyrek (15) ve Agit Güler'in (16) cenazeleri, Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Kumçatı Nasırhan Mahallesi camisinde akşam namazının ardından Nasırhan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.
Kumçatı beldesinde hayvan otlatırken sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan Zeyrek ve Güler boğulmuş, cesetleri dereden çıkarılmıştı.
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