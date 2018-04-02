Şırnak'ta askerlik şube başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, işlemlerin ardından Gaziantep'e götürüldü.
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