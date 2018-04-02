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Şırnak'ta askerlik şube başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı Gaziantep'e götürüldü

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İdil İlçe Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla İdil İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen M.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ş, işlemlerin ardından Gaziantep'e götürüldü.

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