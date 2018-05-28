Şırnak'ta biri kadın 5 PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 PKK'lı terörist yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensubu 5 teröristin Silopi ilçesine gelerek teslim olacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda biri kadın 5 terörist yakalandı.
Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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