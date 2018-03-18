Şırnak’ta Çanakkale Zaferi töreni

Şırnak’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Şırnak’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Şehit Gazi Aileleri ve Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumundan sonra Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Kültür Merkezindeki programa geçildi. Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler de okunurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi korusu tarafından şarkılar ve marşlar söylendi, okullar tarafından tiyatro gösterileri düzenlendi. Program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
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