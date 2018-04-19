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Şırnak’ta darp edilen sağlık çalışanına yönelik saldırı kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm.

Şırnak’ta darp edilen sağlık çalışanına yönelik saldırı kınandı

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun, geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında müdahaleye giden 112 vaka ekibinin darp edilmesini kınadı.
İl Sağlık Müdürü Uzun, 112 sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınamak için yazılı bir açıklamada bulundu. Uzun, “Sağlık alanında ortaya çıkan ve her geçen gün artan sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının bugün ki adresi de üzülerek söylüyorum ki İlimiz İdil İlçe Devlet Hastanesi oldu. İlçe Devlet Hastanemize 112 vaka ekibimiz tarafından trafik kazası vakası olarak getirilen yaralıya gerekli tüm işlem ve müdahaleler ivedilikle yapılırken ajite olan hasta yakınları bir anda görevli sağlık personellerimizin üzerine yürümüştür. Yaşanan arbede de bir sağlık personelimiz fiziksel şiddete maruz kaldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay son buldu ve sağlık personelimize gerekli tedavi uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanabilmeleri adına gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin büyük özveriyle ve görev bilinciyle çalışan sağlık personellerimize uygulanan bu çirkin saldırıyı ve tüm şiddetleri kınıyor, hiçbir sağlık çalışanımıza karşı tekrarının yaşanmamasını diliyorum” dedi.

Şırnak’ta darp edilen sağlık çalışanına yönelik saldırı kınandı

Şırnak’ta darp edilen sağlık çalışanına yönelik saldırı kınandı

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