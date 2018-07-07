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Şırnak'ta "ezanı güzel okuma yarışması" bölge finali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen "ezanı güzel okuma yarışması" bölge finali Şırnak'ta yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen "ezanı güzel okuma yarışması"nın bölge finali Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Bakanlığınca Din Görevlileri Haftası dolaysıyla din görevlileri arasında düzenlenen "ezanı güzel okuma yarışması"nın bölge finali, terör örgütünün saldırılarında kullanılmaz hale gelen ve tadilatın ardından tekrar ibadete açılan Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde yapıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, programda yaptığı konuşmada, Geylani Camisi'nin terör saldırılarında tahrip edildiğini anımsatarak, kentin yarısının inşaat halinde olduğunu, cami ve Kur'an kurslarının büyük zararlar gördüğünü söyledi. Binaların büyük bölümünü onararak hizmete açtıklarını ifade eden Tolan, "Bazıları maalesef yıkıldı. Yakın zamanda onlar da yapılıp ibadete açılacaktır." dedi.

Tolan, yarışmanın kaybedenin olmadığını, herkesin Allah nezdinde kazandığını sözlerine ekledi.

İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik ise Diyanet İşleri Bakanlığınca Din Görevlileri Haftası'nda moral ve motivasyonlarını artırmak için din görevlileri arasında çeşitli yarışmalar yapıldığını aktardı.

Ezanı güzel okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık yarışması ve hutbe yazımı gibi dallarda yarışmalar yapıldığını bildiren Özçelik, "Bugün Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Hakkari ve Bingöl'den din görevlisi arkadaşlarımız yarışacaklar. Herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Din görevlileri 10 dakika içerisinde saba, uşşak, rast ve hicaz makamlarında ezan okudu.

Yarışmada, Bingöl'den Selahattin Çınar birinci, Bitlis'ten Muharrem Ölçücü ikinci, Muş'tan Eser Tuna üçüncü oldu. İl Müftüsü Tolan, dereceye giren din görevlilerine çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye birincisini belirleyecek yarışma 10 bölge birincisinin katılımıyla 16 Eylül'de Bitlis'te yapılacak.

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