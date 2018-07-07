Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen "ezanı güzel okuma yarışması"nın bölge finali Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Bakanlığınca Din Görevlileri Haftası dolaysıyla din görevlileri arasında düzenlenen "ezanı güzel okuma yarışması"nın bölge finali, terör örgütünün saldırılarında kullanılmaz hale gelen ve tadilatın ardından tekrar ibadete açılan Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde yapıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, programda yaptığı konuşmada, Geylani Camisi'nin terör saldırılarında tahrip edildiğini anımsatarak, kentin yarısının inşaat halinde olduğunu, cami ve Kur'an kurslarının büyük zararlar gördüğünü söyledi. Binaların büyük bölümünü onararak hizmete açtıklarını ifade eden Tolan, "Bazıları maalesef yıkıldı. Yakın zamanda onlar da yapılıp ibadete açılacaktır." dedi.

Tolan, yarışmanın kaybedenin olmadığını, herkesin Allah nezdinde kazandığını sözlerine ekledi.

İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik ise Diyanet İşleri Bakanlığınca Din Görevlileri Haftası'nda moral ve motivasyonlarını artırmak için din görevlileri arasında çeşitli yarışmalar yapıldığını aktardı.