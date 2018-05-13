HABER

Şırnak'ta ilk tenis turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Belediyesi Gençlik Kültür Evi ve Şırnak Tenis Spor Kulübü organizasyonuyla ilk defa tenis turnuvası düzenlendi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Belediyesi Gençlik Kültür Evi ve Şırnak Tenis Spor Kulübü organizasyonuyla ilk defa tenis turnuvası düzenlendi. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek turnuvaya değişik yaş gruplarından 4'ü engelli olmak üzere toplam 40 sporcu katılıyor.

Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Şırnak'ta ilk defa tenis turnuvası düzenlendiğini belirten Gençlik Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, "Baktık Şırnak'ta genç arkadaşlarımız tenis kulübü açtılar. Tenis sporu ile ilgilenen gençlerimizin, çocuklarımızın olduğunu gördük. Bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz diye düşündük. Tenis Kulübü Başkanı Selma hanımın girişimleri ve Şırnak Belediye Başkan Vekilimiz Turan Bedirhanoğlu'nun desteği ile bir organizasyon yaptık. Turnuvamıza yaklaşık 40 kişi başvuruda bulundu. Bu Spor Şırnak'ta yeni yeni tanıtılmaya başlanıyor. Bugün Şırnak'ta ilk defa kort tenisi turnuvası gerçekleştiriyoruz. Bugün maçlarımız başlıyor. Turnuvamız 3 gün sürecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek. Turnuvamızda küçük çocuklarımız, yetişkinler ve 4 engelli sporcumuz var. Amacımız bunu yaygınlaştırmak, büyütmek ve ilerde ulusal maçlara sporcular göndermek" dedi.

Şırnak'ta gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 2015 yılında Şırnak Tenis Spor Kulübünü kurduklarını anlatan Tenis Kulübü Başkanı Selma Özçınar da "Kulübümüzü kurarken Şırnak'ta tenis sporunu sevdirmek, çocuklarımızı, gençlerimizi doğru alışkanlıklarla, enerjilerini doğru şekilde harcamalarını sağlamaktı. Biz yola çıkarken tenisin bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. Bugün ilk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Çok güzel bir ilgi var. Şu anda kulübümüz bünyesinde 96 öğrencimiz var. 45'i minik, bizim için çok çok değerli olan 4 engelli var. Bugünkü organizasyon ile beraber inşallah bundan sonra daha geleneksel, uluslar arası turnuvalara gidecek seviyede öğrenciler yetiştireceğiz. Buda bizim için en büyük kazanç" diye konuştu.

Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!
Güne damga vuran kare!Güne damga vuran kare!
'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!''Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.